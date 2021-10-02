Çarpıcı iddia: Elektrikte yüzde 15 zam kararı nasıl geri çekildi?
ICT Media isimli bilgi, iletişim teknolojileri ve enerji dergisi, elektriğe yapılacağı söylenen yüzde 15'lik zam hakkında çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre; Saray, zammın yapılmaması için devreye girdi.
ICT Media dergisinin internet sitesinde yer alan iddiaya göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) geçtiğimiz perşembe günü gerçekleşen toplantısında elektriğe yüzde 15 zam kararı alındı. Kararın yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilmesi aşamasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda hareketli anlar yaşandı.
'Güvenilir kaynak' denilerek dile getirilen iddiada bakanlıkta elektrik tarifeleriyle ilgili geniş katılımlı EPDK yönetiminin de yer aldığı yeni bir toplantı yapıldığı ifade edildi.
İddiaya göre; elektrik ve doğal gaza yapılacak zammın enflasyon üzerinde yaklaşık 1 puan etki yaratacağı hesaplandı ve bunun, ekim ayında olası faiz indiriminin önüne keseceği değerlendirildi.
Söz konusu hesaplar yapılırken Saray ile temas kurulduğu ve bu görüşmeler sonrasında elektriğe zam yapılmaması kararlaştırıldığı öne sürüldü.
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