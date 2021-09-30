EPDK’den elektrik zammı açıklaması
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını bildirdi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını bildirdi. Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam bekleniyordu.
EPDK'den yapılan açıklamada, elektrik tarifelerinde gerçekleştirilen bütün değişikliklerin kurum tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı ve Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"1 Ekim 2021 itibarıyla nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Belirlenen birim bedellerle ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına gizli ya da açık şekilde ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız."
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Kaymakam, kendisine 'hoş geldiniz' diyen öğretmeni kovdu
- Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın...
- AKP'yi sırtlıyordu, Akşener'i seçti
- Al sana bi Kürt, bi Kürt daha!
- Elon Musk'tan kripto para tavsiyesi
- Trump’tan Erdoğan’a dikkat çeken soru
- 6 lider yan yana gelecek
- Cep telefonu satışları hakkında karar
- 'Bu gece yüzde 15 zam açıklanacak'
- Kaymakam Faruk Saygın hakkında Valilik harekete geçti