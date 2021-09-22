Çarşaf giyip, hırsızlık için girdiği evde uyuyakaldı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, çarşaf giyip girdiği evde cep telefonu çaldıktan sonra uyuyakalan Suriye uyruklu Ahmet El Kasım (20, ev sahibinin ihbarıyla gelen polislerce gözaltına alındı.
Olay, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Ahmet El Kasım, gece geç saatlerde fark edilmemek için siyah çarşaf giyip, tek katlı bir eve girdi. Evden cep telefonu çalan şüpheli, iddiaya göre uyuşturucunun etkisiyle uyuyakaldı.
Sabah saatlerinde yattıkları çatıdan inen ev sahipleri, odada uyuyan hırsızı görünce durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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