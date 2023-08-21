Çarşaflı kadına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest
Kocaeli'de yolcu otobüsünde çarşaflı kadına sözlü tacizde bulunup hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi, adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi.
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince dün gözaltına alınan şüpheli kadın M.D.G'nin ifadesi alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.D.G, Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Kocaeli'de şehir içi yolcu otobüsünde çarşaflı kadına sözlü tacizde bulunulan görüntülerin dün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli kadın M.D.G. (52) polis tarafından gözaltına alınmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yozgat'ta katliam gibi kaza
- 'Mansur Yavaş'ın yerine...'
- Merkez Bankası'ndan gece yarısı düzenlemesi
- Reklam panosunda cinsel içerikli video paniği
- Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam açıklaması
- MEB'den 'okul kıyafeti' kararı
- Ölen 12 kişinin kimliği belli oldu
- MasterChef'te gözyaşlarına boğan eleme!
- Yargı kararını verdi...
- Bakanlıktan açıklama geldi