Çarşamba Meclisi’nde beklenmedik sonuç: Mecliste dengeler bozuldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapılan belediye meclisi toplantısında encümen üyeliği seçimi, siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Üç kişilik encümen üyeliği için yapılan gizli oylamada beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı.

Cumhur İttifakı adına AKP Grup Başkanvekili Mehmet Köse tarafından Hasan Öney, Erdoğan Terzi ve Ahmet Sezgin aday gösterilirken CHP grubu adına grup başkanvekili Hüseyin Işıldak tek aday olarak yarışa katıldı.

AKP’li üye Erdoğan Terzi 25, MHP’li üye Ahmet Sezgin 20 oy alarak encümen üyesi seçilirken diğer aday Hasan Öney 14 oy almasına karşın CHP’li Hüseyin Işıldak aldığı 17 oyla encümenin CHP’li üyesi oldu.

‘TUTARLILIK GÖSTERGESİ’

Mecliste Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP, MHP ve BBP’den toplam 25 üye, CHP’den ise 3 üye bulunmasına karşın, gizli oylama sonucunda CHP’nin adayı Hüseyin Işıldak encümen listesine girmeyi başardı.

Cumhur İttifakı’nın adaylarından biri ise liste dışında kaldı. CHP Çarşamba İlçe Başkanı Bilgihan Bakır, tablonun yalnızca sayısal bir sonuç olmadığını belirterek “Bu sonuç, meclis içinde siyasi samimiyetin, temsil ciddiyetinin ve grup içi tutarlılığın açık bir göstergesidir” dedi.