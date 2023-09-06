Çarşamba'da asker eğlencesi sırasında mahalle bekçisi bıçaklandı: 3 kişi gözaltında

Samsun’un Çarşamba ilçesinde arkadaşının asker eğlencesine giden mahalle bekçisi Abdulsamet Altuntaş’ı (27) bıçakla ağır yaralayan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 10:38
Çarşamba'da asker eğlencesi sırasında mahalle bekçisi bıçaklandı: 3 kişi gözaltında
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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Ovacık Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen K.K. (17), arkadaşı A.Ç.T.’nin (20) asker eğlencesine gelip, hayırlı olsun dedikten sonra otomobiline doğru giden Abdulsamet Altuntaş’ın omzuna elini attı.

Altuntaş, kendisiyle telefonla fotoğraf çekinmek isteyen K.K. ile yanındaki M.G. (18) ve E.A.'yı (19) uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi, bekçi Altuntaş'ı yüzü, boynu ve 3’ü de karnına olmak üzere 5 bıçak darbesiyle yaraladı. Arkadaşları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne götürülen Altuntaş, buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Altuntaş’ın durumunun ise iyiye gittiği, hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
Soruşturma sürüyor.


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