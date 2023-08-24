Bekçi ile polislerden kadınlara taciz ve saldırı... Gözaltına alındılar!
Ankara’da Sakarya Caddesi’nde bulunan bir eğlence mekanı çıkışında, 5 kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulunan biri bekçi iki polis memurunun gözaltına alındığı açıklandı.
Ankara'da bir eğlence mekanı çıkışı, yoldan geçen kadınlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıda bulunarak, havaya ateş eden sivil kıyafetli biri çarşı mahalle bekçisi ikisi polis memuru 3 emniyet personeli gözaltına alındı.
"ADLİ VE İDARE SORUŞTURMA BAŞLATILDI"
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"24 Ağustos günü saat 06.30 sıralarında haber merkezine gelen kavga ihbarı üzerine, olay yerine giden polis ekipleri, eğlence mekanının çıkışında alkollü vaziyetteyken, yoldan geçen kadınlara yönelik sözlü-fiziki saldırıda bulunan ve havaya ateş eden sivil kıyafetli, biri çarşı mahalle bekçisi ikisi polis memuru olduğu anlaşılan (3) kişiyi derhal gözaltına almıştır. Adı geçen şahıslarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, şahıslar açığa alınmış ve mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir."
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