Çarşı Davası’nda dokuz yıl sonra ikinci beraat kararı

Gezi direnişi davasında beraat kararları Yargıtay tarafından bozulan Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 kişinin yeniden yargılandığı davada tüm sanıklar için yeniden beraat kararı verildi.

Çarşı Davası’nda dokuz yıl sonra ikinci beraat kararı
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Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 24.12.2024 - 04:00

Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının da bulunduğu 35 kişi hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “Terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma” suçlarından 29 Aralık 2015’te verilen beraat kararlarının, Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılamada dün karar verildi. 

İstanbul 13. Ağır Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. 

CEZALANDIRMAK İSTEDİLER

Mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan bazıları için tüm suçlamalar yönünden beraat talep ederken, bazı sanıkların ise bazı suçlamalardan cezalandırılmasını istedi. 

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların üzerine atılı “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek”, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”, “Terör örgütü kurma veya yönetme” ve “örgüte üye olma” suçlarından beraatlarına hükmetti.


Etiketler: #gezi #çarşı #beraat

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