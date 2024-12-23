Çarşı davasında karar: Tüm sanıklar beraat etti

Yayınlanma: 23.12.2024 - 12:25

Güncelleme: 23.12.2024 - 12:25

Gezi Parkı olaylarına ilişkin haklarındaki beraat kararları Yargıtay tarafından bozulan aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de bulunduğu 35 kişinin yeniden yargılandığı davanın karar duruşması bugün İstanbul 13. Ağır Mahkemesinde görüldü.

TÜM SANIKLARA BERAAT

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların üzerine atılı, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'Terör örgütü kurma veya yönetme' ve 'örgüte üye olma' suçarından beraatlarına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının da bulunduğu 35 sanığa, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'Terör örgütü kurma veya yönetme' ve 'örgüte üye olma' suçlarından verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Bozma ilamında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki Gezi Parkı olaylarına ilişkin dosya ile bu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, dosyaların birleştirilerek karar verilmesi istenmişti.

Dosyalar; Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Can Atalay gibi isimlerin de yargılandığı ve çeşitli oranlarda hapis cezalarına mahkum edildikleri İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesindeki Gezi Parkı Davası ile birleşmişti.

DOSYALAR YENİDEN AYRILDI

Davanın 21 Şubat 2022'deki duruşmasında mahkeme heyeti, dosyada tutuklu sanık kalmaması, tüm sanıkların savunmalarının alınması ve Yargıtay ilamında araştırılması istenen hususların henüz tamamlanmamasını dikkate alarak 35 sanığın yargılandığı 'Çarşı Grubu Davası' olarak bilinen bu dosyayı ayırmıştı.