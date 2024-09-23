Çarşı Davası'nda yeni gelişme: Dosya mütalaaya gönderildi

Yayınlanma: 23.09.2024 - 13:12

Güncelleme: 23.09.2024 - 13:12

Gezi Parkı olaylarına ilişkin, aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de bulunduğu 35 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. İstanbul 13. Ağır Mahkemesindeki duruşmaya, 6 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, olay tarihine ilişkin Emniyet görevlilerince kaydedilen görüntüler ile o gün ulusal yayın yapan televizyon kanallarının yayınları izlendi.

Görüntüler izlendikten sonra kendisine söz verilen avukat Ali Rıza Dizdar, "Görüntülerin müvekkillerimizle hiçbir alakası yoktur. Başbakanlık ofisine yürüyenlerin müvekkillerimiz olmadıkları bu görüntülerle de sabitleşti" dedi.

"YARGITAY'DA KADROLU MEMUR İFTİRA ATTI"

Avukat Ömer Kavili ise, "Bir takım görüntüler izledik. Bu görüntülerin ceza hukuku bakımından delil niteliği yoktur. Bu görüntüler eğer yazılı olsaydı alakasız evrak diye dosyaya alınmazdı. Ama sizde emir kulusunuz. Orada gördüğümüz taş atma görüntüleriydi. O günün koşullarına baktığımızda idare mahkemesinin kararını tanımayan bir yönetim vardı. Gerçi sonra 'Anayasa mahkemesini de tanımıyoruz' dediler. Çarşı davasının sanıklarına dosyada bir tek delil olmadığı halde, Yargıtay'da kadrolu bir memur, savcı iftira attı. Kalktı 'Türk Bayrağı yaktılar' dedi. Görüntüleri izledik bir tane bayrak yakma görüntüsü yok" diye konuştu.

Diğer sanık avukatları da mahkemede izlenen görüntüler ile müvekkillerinin bir alakasının bulunmadığını belirterek, müvekkillerinin beraatına karar verilerek davanın bitirilmesini talep etti.

DOSYA MÜTALAAYA GÖNDERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, bu duruşmada izlenen görüntü kayıtlarını dikkate alarak, daha önceki duruşmalarda verdiği 'görüntülere ilişkin bilirkişi raporu alınması' yönündeki ara karardan vazgeçilmesine hükmetti. Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyayı duruşma savcısına göndererek, duruşmayı 4 Kasım'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının da bulunduğu 35 sanığa, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ve terör örgütü kurma veya yönetme ile örgüte üye olma' suçlarından verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Bozma ilamında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki Gezi Parkı olaylarına ilişkin dosya ile bu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, dosyaların birleştirilerek karar verilmesi istenmişti.

Dosyalar; Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Can Atalay gibi isimlerin de yargılandığı ve çeşitli oranlarda hapis cezalarına mahkum edildikleri İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesindeki Gezi Parkı Davası ile birleşmişti.

DOSYALAR YENİDEN AYRILDI

Davanın 21 Şubat 2022'deki duruşmasında mahkeme heyeti, dosyada tutuklu sanık kalmaması, tüm sanıkların savunmalarının alınması ve Yargıtay ilamında araştırılması istenen hususların henüz tamamlanmamasını dikkate alarak 35 sanığın yargılandığı 'Çarşı Grubu Davası' olarak bilinen bu dosyayı ayırmıştı.