Çarşı'ya terör davası açmıştı: Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı!
Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın tribün liderlerinin de aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında, Gezi Direnişi sonrası “Hükümeti yıkmaya teşebbüs" suçlaması ile iddianame hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Adem M. dün HSK tarafından açığa alındı.
Kamuoyunda "Çarşı" davası olarak bilinen ve 35 kişi hakkında iddianame hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Adem M., Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi kararıyla geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.
BU SEFER 'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK'
Cumhuriyet Savcısı Adem M., "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla haklarında dava açılan iki kişinin yanında bulunduğu iddiası nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi kararıyla geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.
İstanbul Adliyesinde terör suçlarına bakan daha sonra Küçükçekmece Başsavcıvekilliği, Büyükçekmece Başsavcılığı ve son olarak da Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı yapan Adem M.'nin kendini polis ve istihbarat görevlisi olarak tanıtarak para tahsil etmeye çalışan biri kadın, iki kişinin yanında bulunduğu iddia edildi. İddialar üzerine iki şüpheli hakkında dava açıldı.
GÖREVDEN 'GEÇİCİ' OLARAK ALINDI
Savcı Adem M. hakkında ise HSK Birinci Dairesi soruşturma izni verdi. Adalet müfettişlerinin raporu sonucunda da dün HSK İkinci Dairesi, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. maddesinin "Hakkında soruşturma yapılan hakim ve savcının göreve devamının, soruşturmanın selametine yahut yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceğine kanaat getirilirse, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına veya soruşturmanın sonuçlanmasına kadar geçici yetki ile bir başka yargı çevresinde görevlendirilmesine karar verilebilir" fıkrası uyarınca görevden geçici olarak uzaklaştırılmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU
Savcı Adem M., Çarşı davasını açtıktan sonra İstanbul Adliyesi’nden Bakırköy Adliyesi gönderilen Adem M. önce terfi alarak Küçükcekmece Başsavcıvekilliği’ne atanmıştı. Daha sonra Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen, son olarak da Bakırköy Adliyesi’nde görev yapan Adem M. dün itibarıyla görevden uzaklaştırıldı.
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