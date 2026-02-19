Cumhuriyet Gazetesi Logo
Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıranlara operasyon: 9'u polis 17 kişi gözaltına alındı!

Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıranlara operasyon: 9'u polis 17 kişi gözaltına alındı!

19.02.2026 08:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıranlara operasyon: 9'u polis 17 kişi gözaltına alındı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı; kamuoyunda Casper'lar olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 9'u polis memuru, biri zabit katibi, biri gümrük muhafaza memuru olan 17 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında, örgüt yöneticileri ve üyelerine; suç, aranma ve araç yakalama kayıtları gibi bilgilerin, görev ve yetkileri dışında hareket eden kamu görevlilerince aktarıldığının saptandığı vurgulandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “Casperlar” olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne kamu görevlilerinin bilgi sızdırdığının tespit edildiğini duyurdu.

Bu tespitler üzerine soruşturma kapsamında; aralarında 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru ve 1 müstafi polis memurunun da bulunduğu toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği aktarıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Soruşturmaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: 

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, kamuoyunda casperlar olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, 09.01.2026 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonla elde edilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde;

Örgüt üyelerinin kamu görevlileri ile irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği; bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmada, örgütün idareci ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden suç/ aranma / araç / yakalama kaydı gibi sorgulamalarla bilgi aldığının tespit edildiği anlaşılmakla;

Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen, dokuzu polis memuru, biri zabıt katibi, biri gümrük muhafaza memuru, biri müstafi polis memuru olmak üzere toplamda onyedi şüpheli hakkında, 19.02.2026 tarihinde gözaltı, İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak illerinde belirlenen adreslerinde arama ve elkoyma talimatı verilmiştir."

İlgili Konular: #polis #Operasyon #suç örgütü #casperler

İlgili Haberler

‘Casperlar’ iddianamesinde dehşet ayrıntılar: İş vaadiyle tuzak!
‘Casperlar’ iddianamesinde dehşet ayrıntılar: İş vaadiyle tuzak! İş bulma umuduyla Diyarbakır'dan İstanbul'a gelip verdiği ani kararla bu Casperlar çetesinden kurtulan bir N.S., neler yaşadığını anlattı.
Görüntüler ortaya çıktı! 'Casperlar'ın yöneticisini diplomatik plakayla kaçırmışlar: 6 kişi tutuklandı
Görüntüler ortaya çıktı! 'Casperlar'ın yöneticisini diplomatik plakayla kaçırmışlar: 6 kişi tutuklandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş yerlerinin kurşunlanması ve haraç olaylarının faili olarak uluslar arası düzeyde aranan Casperlar Organize Suç Örgütü yöneticilerinden "Emmi" kod adlı Mehmet Kurtoğlu'nun diplomatik plakalı araçla yurt dışına kaçırıldığı iddiası, güvenlik birimlerini harekete geçirdi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli tutuklandı.
'Casperlar' soruşturmasında iddianamenin ayrıntılarına ulaşıldı: 68 çocuk suç eylemlerinde kullanıldı!
'Casperlar' soruşturmasında iddianamenin ayrıntılarına ulaşıldı: 68 çocuk suç eylemlerinde kullanıldı! Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Casperlar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede, örgütün sosyal medyayı özendirme aracı olarak kullandığı, 16–25 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin sistematik biçimde suç eylemlerine sürüklendiği tespitine yer verildi. İddianamede 18 yaşından küçük 68 kişi “suça sürüklenen çocuk” olarak yer aldı.