’Casperlar’ suç örgütüne operasyon: 70 kişi gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada "Hamuş" kod adlı İsmail Atız liderliğindeki "Casperlar" suç örgütünün Bahçelievler, Bağcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde ‘kasten öldürme’, ‘uyuşturucu madde ticareti’, ‘fuhuş’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarına karıştıkları tespit edildi. Suç örgütüne yönelik İstanbul polisi tarafından operasyon düzenlendi.

11 Temmuz tarihinde 231 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 70 şüpheli gözaltına alındı. Firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 5 adet ruhsatsız tabanca, 190 fişek, 46 uyuşturucu hap, 940 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

'DALTONLAR'LA ÇATIŞMA

Ayrıca "Casperlar" suç örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 45 sosyal medya hesabına ise Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararınca erişim engeli getirildi. Örgütün, Daltonlar silahlı suç örgütüne karşı düşmanca tutum içerisine hareket ettiği, Bağcılar’da faaliyette olan ticaret merkezlerinden İSTOÇ mevkiinde örgütün varlığını devam ettirmek ve maddi olarak güç kazandırmak amacıyla çok sayıda esnaf ve iş yerlerinden haraç aldıkları ve silahlı saldırılarda bulundukları ortaya çıktı.

LİDERİN İADESİ BEKLENİYOR

"Casperlar" ve "Daltonlar" arasındaki husumet nedeniyle meydana gelen kasten öldürme olayları başta olmak üzere toplam 116 eylem yapıldığı belirlendi. Eylemlere yönelik yapılan operasyonlarda, 150 Casperlar suç örgütü üyesinin tutuklandığı, 14 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca, kırmızı bülten kapsamındaki suç örgütü lideri Hamuş kod adlı İsmail Atız’ın da Almaya’ da yakalandığı ve Türkiye’ye iade sürecinin devam ettiği de belirlendi.