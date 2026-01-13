'Casperlar' suç örgütüne operasyonda yeni gelişme: 58 şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 'Casperlar' suç örgütüne yönelik 21 ilde operasyon yapıldı.

İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 117 şüpheli gözaltına alındı.

58 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalarda, gözaltına alınan şüphelilerin genellikle yaşı küçük kişileri örgütün hücre evlerine yerleştirdiği, bu kişileri çalıntı araç veya motosiklet kullanarak kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandığı belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerinden 97'si adliyeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 97 şüpheliden 50’si yetişkin, 8’i 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 58 kişi tutuklanırken, 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 22 şüpheli ise doğrudan serbest bırakıldı.