Casus yazılımla dolandırdılar: Mobil bankacılık hesabını ele geçirip, 190 bin TL'lik alışveriş yaptılar

Yayınlanma: 24.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.12.2023 - 03:00

Telefonuna gönderilen “güncelleme” bildirimiyle telefonunun ele geçirildiğini söyleyen Yılmaz Altıntaş, mobil bankacılık uygulaması üzerinden adına 26 adet sanal kart oluşturulduğu iddiasıyla şikâyetçi oldu.



Oluşturulan sanal kartlar ile TikTok uygulaması üzerinden 190 bin liralık alışveriş yapıldı. Banka hesabından yapılan işlemlerden haberdar olan Altıntaş, bankayla iletişime geçerek, işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmediğini söyledi, zararının karşılanmasını istedi. Banka ise Yılmaz Altıntaş’ın talebini reddetti. Altıntaş ise mobil bankacılık uygulaması üzerinden dolandırıcıların, yaptıkları işlemlerden sonra limiti biten her kart için banka müşteri temsilcileri ile ayrı ayrı 6 kez canlı destek hizmeti aldıklarını ve bu işlemlerin de yine kendi adına yapıldığını fark etti.

Dolandırıcıların yakalanması için Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Yılmaz Altıntaş, işlemler yapılırken herhangi bir güvenlik sorusu sormayan bankadan da şikâyetçi oldu.