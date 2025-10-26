Cumhuriyet Gazetesi Logo
"Casusluk" soruşturması... Merdan Yanardağ'ın ifade işlemi tamamlandı

26.10.2025 18:16:00
Güncellenme:
ANKA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın İstanbul Adliyesi'ndeki ifade işlemi tamamlandı

Ayrıntılar Geliyor...

