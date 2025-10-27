“Casusluk” soruşturmasında tutuklanmasına karar verilen İmamoğlu’dan ilk mesaj: 'Hiçbir şeyin gerçek olmadığı her şeyin mümkün olduğu...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.10.2025 02:37:00
Haber Merkezi
Casusluk soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Hiçbir şeyin gerçek olmadığı her şeyin mümkün olduğu... Tam da böyle bir yere dönüştürdüler güzel ülkemi. Roma’yı yakmış olma iddiası bile şu saçmalıklardan daha gerçek" diye seslendi.

“Casusluk” soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "cumhurbaşkanlığı aday ofisi" hesabından karar sonrası ilk mesajını yayımladı. 

İmamoğlu şunları söyledi:

Hiçbir şeyin gerçek olmadığı her şeyin mümkün olduğu”…

Tam da böyle bir yere dönüştürdüler güzel ülkemi.

Roma’yı yakmış olma iddiası bile şu saçmalıklardan daha gerçek.

Milletimizin geleceğini perişan etmeye and içmiş bu zihniyetle mücadelemiz, bundan böyle daha da büyümüştür.

Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.

Asla umudunuzu yitirmeyin. Cesaretle, azim ve kararlılıkla başaracağız."

 

 

