'Casusluk' suçlamasına Merdan Yanardağ'dan net yanıt: 'Ben yurtsever ve sosyalist bir gazeteciyim'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “casusluk” soruşturması kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ’ın gözaltına alındığını duyurdu.

Savcılık açıklamasında, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan’ın da aynı dosya kapsamında tutuklu bulundukları cezaevinde ifadelerinin alınacağı belirtildi.

YANARDAĞ'DAN MESAJ VAR

SOL Parti, gözaltında tutulan gazeteci Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti.

Partinin X hesabından Yanardağ'ın mesajı paylaşıldı. Yanardağ, "Ben yurtsever ve sosyalist bir gazeteciyim. Bana en son yapılacak suçlama casusluktur. Bütün yaşamım ve meslek hayatım emperyalizm ve İsrail siyonizmine karşı mücadele ile geçti" ifadelerini kullandı.

Yanardağ, şunları söyledi:

“Beni gözaltına alan iradenin niyetini biliyorum. Özgür basını susturmak, irade özgürlüğünü engellemek. Bu bağlamda beni ve Tele 1’i susturmak istiyorlar. Ortada 3.sınıf bile değil 5.sınıf bir kumpas var.

Ortada büyük bir yalan ve iftira var. Ama hiçbir yalan gerçekten daha güçlü değildir.

Bu operasyon ülkenin totaliter bir rejime sürüklenmesinin en açık göstergesidir. En açık iftira ve kumpaslarla düzen kurmayı deniyorlar. Bu mümkün değil. Beni gözaltına alan Tele 1’e el koyan bu anlayışa hiçbir zaman boyun eğmeyeceğim.”