Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan yargılandığı davada tahliyesine yapılan itiraz, Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildi.

AA
16 Haziran 2022 Perşembe, 14:07
Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürcan'ın dün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmada, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine itiraz etti.

Savcılık dilekçesinde, dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkati çekilerek, adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Gürcan'ın yeniden tutuklanması istendi.

Başsavcılığın bu talebini yerinde görmeyen Ankara 26. Ağır Mahkemesi, itiraza ilişkin nihai kararı vermesi için dosyayı Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Talebe ilişkin kararını açıklayan mahkeme, Gürcan'ın tahliye edilmesine yönelik savcılık itirazını kabul etmedi.

Yargılanmasına tutuksuz devam edilecek Gürcan, hakkındaki adli kontrol şartı gereği ikametgahının bulunduğu İstanbul il sınırlarının dışına çıkamayacak.


deva
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