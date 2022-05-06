Çatak'ta kamyonet, virajı alamayarak dereye uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
Van’ın Çatak ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin dereye uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sularında Çatak-Van kara yolu üzerindeki Değirmen Mahallesi yakınında meydana geldi. Kırkgeçit Mahallesi’nden ilçe merkezine gelmekte olan Harun Özcan yönetimindeki kamyonet, havanında yağışlı olması nedeniyle virajı alamayarak dereye uçtu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, Çatak Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, jandarma, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesine rağmen sürücü Harun Özcan ile Ziyayettin Özcan hayatını kaybederken, Kıyasettin, Nedim ve Abdullah Özcan ise yaralı olarak Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, 2 kişinin cenazesi ise morga kaldırıldı.
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