Yayınlanma: 05.06.2023 - 17:45

Güncelleme: 05.06.2023 - 18:02

Çatalağzı beldesinde belediye binasına girip, belediye başkanının kendilerine iş bulmadığını öne sürerek, ellerindeki levye ve demir sopalarla makam odasının camlarını kıran Eşref Çimen ve Muhammet Öztürk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. ''Çatalağzı nerede? Çatalağzı Belediye Başkanı kim?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

ÇATALAĞZI NEREDE?

Çatalağzı, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı bir beldedir.

ÇATALAĞZI BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Çatalağzı Belediye Başkanı CHP'li Adnan Akgün'dür.

ÇATALAĞZI BELEDİYESİ'NE SALDIRI

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çatalağzı beldesinde meydana geldi. Eşref Ç. ile Muhammet Ö., belediye başkanının kendilerine iş bulmadığını iddia edip, ellerindeki levye ve demir sopalarla geldikleri Çatalağzı belediye binasına saldırdı. Makam odasına da girip, tüm camları kıran 2 şüpheli, ihbar sonrası gözaltına alındı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün şikayetçi oldu.

Belediye Başkanı Akgün, saldırganların alkollü olduğunu belirterek, "Neden saldırdıklarını net olarak bilmiyorum. Polise işsiz olduklarını, başkanın iş bulmadığını mazeret göstererek kırdıklarını söylemişler. Olay maddi bir camın kapının kırılması değil; burası bir beldenin belediye makamı. Buraya seçimle geldik. Burası, Çatalağzı beldesinin kutsalı, namusu. Buraya maddi olarak bir cezai değerlendirme yapılırsa çok yazık olur. Topluma yazık, bize saygısızlık olur. Her önüne gelen baltayı eline alsın; kırsın, döksün. Eğer 100 lira zarar varsa, 100 lirayı versin; sokakta dolaşsın. Yok böyle bir dünya" dedi.