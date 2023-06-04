Adıyaman'da işyerine saldırı! Ürünlere zarar verip kaçtılar...

Yayınlanma: 04.06.2023 - 17:45

Güncelleme: 04.06.2023 - 17:45

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi Hocaömer Cami yakınlarında faaliyet gösteren bir iş yerine gelen 1’i kadın 3 şahıs, işyerine saldırdı. İşyerinde bulunan kadın işletmeci neye uğradığını şaşırarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

ÜRÜNLERE ZARAR VERİP KAÇTILAR

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırganlar işyerine ve içerisinde bulunan ürünlere zarar verdikten sonra olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

İşyeri saldırıya uğrayan kadın işletmeci ise şahıslar hakkında şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.