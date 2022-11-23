Çatalca'da dolmuş durağında sahipsiz valiz paniğe yol açtı
İstanbul Çatalca'da bir dolmuş durağında unutulan valiz paniğe neden oldu. Polis ve bomba imha ekibinin incelemelerinin ardından valizin içinde giysi olduğu öğrenildi.
Çatalca Kaleiçi Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde dolmuş durağında sahipsiz bir valiz görüldü. Durumdan tedirgin olan çevredekiler polise ihbarda bulundu.
Çatalca Kaymakamlığına da yaklaşık 500 metre mesafede bulunan sahipsiz valiz için polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine aldı.
Bomba imha ekiplerinin incelemesi sonucunda valizde giysi olduğu öğrenildi.
Daha sonra valizin, konuşma güçlüğü çeken Faslı bir kişiye ait olduğu tespit edildi. Faslı vatandaş valiziyle birlikte emniyete götürülerek ifadesi alındı. Ardından da serbest bırakıldı.
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