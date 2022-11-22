Valilik duyurdu: Operasyonda ele geçirilen el bombası ve mayın imha edildi

22 Kasım 2022 Salı, 15:50

Bingö Valiliği, Sonbahar Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Zeki Tekgöz-32 operasyonunda ele geçirilen el bombası ve mayının imha edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen ‘Eren Abluka Sonbahar Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Zeki Tekgöz-32 Operasyonu’nda 1 taarruz tipi el bombası ve bir aydınlatma mayınının tespit edildiği belirtildi. Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timi tarafından, el bombası ve mayının yerinde imha edildiği kaydedildi."