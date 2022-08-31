Çatalca’da fabrika yangını
Çatalca’da 3 katlı şampuan fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Ovadüzü Mahallesinde bulunan 3 katlı şampuan fabrikasının 2. katında çıktı. Yükselen dumanları fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, fabrikada bulunanlar tahliye edildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, fabrikada hasar meydana geldi.
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