Son Dakika: Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'nde yangın!
Beşiktaş'ta bulunan Sait Çiftçi Devlet Hastanesi Ek Hizmet binasının bodrum katında yangın çıktı.
Beşiktaş'ta bulunan Sait Çiftçi Devlet Hastanesi Ek Hizmet binasının bodrum katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Binadaki hastalar tahliye edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Saadet bozan ‘Servet’
- 'AKP gençliği karakol bastı, polisi dövdü'
- Saray'da istifa depremi
- Adliyelerde 'Cübbeli' yoğunluğu
- Görüştüğünü kabul etti
- Soylu, sürüklenen öğretmeni hedef gösterdi!
- Atatürk'ü anmayan vali yuhalandı
- Mihail Gorbaçov yaşamını yitirdi
- 'Vekaletinizi şerefle kabul ediyorum'
- Kılıçdaroğlu'ndan öğretmene polis şiddetine tepki