Son Dakika: Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'nde yangın!

Beşiktaş'ta bulunan Sait Çiftçi Devlet Hastanesi Ek Hizmet binasının bodrum katında yangın çıktı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:13
Son Dakika: Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'nde yangın!
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Beşiktaş'ta bulunan Sait Çiftçi Devlet Hastanesi Ek Hizmet binasının bodrum katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Binadaki hastalar tahliye edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

 

 


Yangın Sait Çiftçi Devlet Hastanesi Hastane

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