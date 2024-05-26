Çatalca'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Çatalca'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 07:35
Çatalca'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
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Feci kaza, akşam saatlerinde İnceğiz Mahallesi Hanice Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan B.U. kontrolündeki 34 KLY 853 plakalı otomobil ile Mehmet Mahsun Şenol idaresindeki 34 CND 820 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan B.U. ile diğer 2 kişi yaralanırken sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Mehmet Mahsun Şenol ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerindeki çalışmaların ardından kaza ile ilgili inceleme başlattı.


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