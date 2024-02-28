Çatalca’da maden onayını 25 hektar oyunuyla alan şirketin yeni hedefi 475 hektar: Kuzey’de yeni talan!

Yayınlanma: 28.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.02.2024 - 04:00

Türkiye’nin birçok noktasında devam eden maden projelerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İstanbul için önemli bir ekosistemi barındıran Kuzey Ormanları’nda da talan devam ediyor. AKP iktidarının mega projeleriyle ağır tahribat altında olan ormanda ise sermayenin de çalışmaları sürüyor.

Yapılaşmanın da arttığı Kuzey Ormanları aynı zamanda madencilik faaliyetleri yüzünden işgal altında. Son olarak Akçelik Maden, yıllar önce onayını aldığı Çatalca mevkisindeki “Manganez ve Kuvars Kumu Ocağı” ocağını büyütmek için adım attı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayını bekleyen şirket, onay alması durumunda sahasını 475.64 hektara büyütecek. Bu da 669 futbol sahası büyüklüğündeki alana denk geliyor. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre şirket bu projesi için 315 milyon 285 bin TL harcanacağını belirtiyor.

Ayrıca ÇED alanı sınırlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ doğalgaz boru hattı geçiyor.

HAYVANLAR UNUTULDU

Proje bölgesinin orman ve tarım alanı içerisinde kalmasının yanı sıra sahanın içerisinden mevsimsel akış gösteren dereleri de içerisinde barındırıyor. Ayıca ÇED alanı olarak belirlenen bölgeye 15 metre mesafede Geyik Deresi, 105 metre mesafede Manganezdayama Deresi, 215 metre mesafede Kapaklı Deresi ve 560 metrede ise Binkılıç Deresi bulunuyor.

Ayrıca alan 2005’te “Yaban Hayatı Koruma Sahası” ilan edilen Çilingoz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’na 700 metre mesafede bulunuyor. Buna karşın şirket henüz raporunda bölgede yaşayan veya görülen hayvanlara ilişkin bir listeye yer vermedi. Sahaya 9 kilometre mesafede Danamandıra Tabiat Parkı var. Projenin planlandığı faaliyet alanı, Orman Genel Müdürlüğü’nün Meşcere Haritası’na göre meşe, sahil çamı, maki ve ağaçsız bozuk meşelerden oluşuyor.



ÇED yönetmeliğine göre 25 hektara kadar olan maden projeleri bakanlıktan daha hızlı onay alabiliyor.

Bunu bilen şirketler de daha geniş ruhsatının bulunduğu alanlarda çalışmalara başlarken öncelikli olarak 25 hektar ve altıyla onay alıyor. Daha sonrasında ise alanlarını büyüterek daha kolay kapasite artışı talep ediyor.

