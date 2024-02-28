Çatalca’da maden onayını 25 hektar oyunuyla alan şirketin yeni hedefi 475 hektar: Kuzey’de yeni talan!
İstanbul’un hava ve su kaynağı olan Kuzey Ormanları’nda rant bitmiyor. Madencilik faaliyetleri yürüten Akçelik, onayını 20 kat büyütmek istiyor.
Türkiye’nin birçok noktasında devam eden maden projelerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İstanbul için önemli bir ekosistemi barındıran Kuzey Ormanları’nda da talan devam ediyor. AKP iktidarının mega projeleriyle ağır tahribat altında olan ormanda ise sermayenin de çalışmaları sürüyor.
Yapılaşmanın da arttığı Kuzey Ormanları aynı zamanda madencilik faaliyetleri yüzünden işgal altında. Son olarak Akçelik Maden, yıllar önce onayını aldığı Çatalca mevkisindeki “Manganez ve Kuvars Kumu Ocağı” ocağını büyütmek için adım attı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayını bekleyen şirket, onay alması durumunda sahasını 475.64 hektara büyütecek. Bu da 669 futbol sahası büyüklüğündeki alana denk geliyor. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre şirket bu projesi için 315 milyon 285 bin TL harcanacağını belirtiyor.
Ayrıca ÇED alanı sınırlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ doğalgaz boru hattı geçiyor.
HAYVANLAR UNUTULDU
Proje bölgesinin orman ve tarım alanı içerisinde kalmasının yanı sıra sahanın içerisinden mevsimsel akış gösteren dereleri de içerisinde barındırıyor. Ayıca ÇED alanı olarak belirlenen bölgeye 15 metre mesafede Geyik Deresi, 105 metre mesafede Manganezdayama Deresi, 215 metre mesafede Kapaklı Deresi ve 560 metrede ise Binkılıç Deresi bulunuyor.
Ayrıca alan 2005’te “Yaban
Hayatı Koruma Sahası” ilan
edilen Çilingoz Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası’na 700
metre mesafede bulunuyor.
Buna karşın şirket henüz
raporunda bölgede yaşayan
veya görülen hayvanlara
ilişkin bir listeye yer
vermedi. Sahaya 9 kilometre
mesafede Danamandıra
Tabiat Parkı var. Projenin
planlandığı faaliyet alanı,
Orman Genel Müdürlüğü’nün
Meşcere Haritası’na göre
meşe, sahil çamı, maki ve
ağaçsız bozuk meşelerden
oluşuyor.
ÇED yönetmeliğine göre 25 hektara kadar olan maden projeleri bakanlıktan daha hızlı onay alabiliyor.
Bunu bilen
şirketler de daha geniş
ruhsatının bulunduğu
alanlarda çalışmalara
başlarken öncelikli olarak
25 hektar ve altıyla onay
alıyor. Daha sonrasında
ise alanlarını büyüterek
daha kolay kapasite
artışı talep ediyor.
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