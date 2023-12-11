Çatıda mahsur kalan 3 yavru kediyi itfaiye kurtardı
Düzce'de 2 katlı iş yerinin çatısında mahsur kalan 3 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şerefiye Mahallesi Gaziantep Caddesi'nde 2 katlı iş yerinin çatısından gelen kedi sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Merdiven ile çatıya çıkan ekipler, mahsur kalan 3 yavru kediyi kurtarıp, belediyenin barınağına götürdü.
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