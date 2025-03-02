Çatıdan düşen kar kütlesi facianın eşiğinden döndürdü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolda yürüyen bir kişi, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Karın düştüğü otomobil ise kullanılamaz hale geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çatıdan düşen kar kütlesi facianın eşiğinden döndürdü
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DHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 12:31

Bitlis’in Tatvan ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı, çatılarda biriken kütlelerin düşmesiyle tehlikeye yol açıyor. Kentte, kaldırımda yürüyen bir kişi çatıdan düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kar kütlesinin büyük bir gürültüyle park halindeki otomobilin üzerine düştüğü ve aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü.


Etiketler: #bitlis #Tatvan

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