Çatıdan düşen kar kütlesi facianın eşiğinden döndürdü
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolda yürüyen bir kişi, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Karın düştüğü otomobil ise kullanılamaz hale geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bitlis’in Tatvan ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı, çatılarda biriken kütlelerin düşmesiyle tehlikeye yol açıyor. Kentte, kaldırımda yürüyen bir kişi çatıdan düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kar kütlesinin büyük bir gürültüyle park halindeki otomobilin üzerine düştüğü ve aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oval Ofis'te 'küfür' iddiası
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma!
- Erdoğan şehit ailelerine seslendi
- Cübbeli Ahmet'ten 'çakarlı araç' savunması
- 'İmralı' sürecinde amaç açığa çıktı!
- İftar için horoz kesmek istedi: Kan kaybından öldü
- Erdoğan'ın diploması nerede?
- ABD'de aşağılanan Zelenski aradığını orada buldu
- Dilan Polat: 'Yaşamak istemiyorum'