Çatıdan düşen kar kütlesi facianın eşiğinden döndürdü

Yayınlanma: 02.03.2025 - 12:31

Güncelleme: 02.03.2025 - 12:31

Bitlis’in Tatvan ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı, çatılarda biriken kütlelerin düşmesiyle tehlikeye yol açıyor. Kentte, kaldırımda yürüyen bir kişi çatıdan düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kar kütlesinin büyük bir gürültüyle park halindeki otomobilin üzerine düştüğü ve aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü.