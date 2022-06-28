'Çav Bella' davasında CHP'li Banu Özdemir için bir kez daha beraat kararı verildi

28 Haziran 2022 Salı, 13:17

İzmir'de, merkezi sistemin frekansına girilip bazı camilerden 'Çav Bella' marşının çalınmasıyla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı için yargılanan eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, beraat kararının bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. CHP İzmir İl Başkanı Av. Deniz Yücel de Özdemir'e destek vermek amacıyla duruşmaya katıldı.

İzmir 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada CHP'li Banu Özdemir bir kez daha suçsuz buldu ve hakkında beraat kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de 2020 yılının mayıs ayında 62 caminin hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ marşı çalındı. Bu olayda caminin müzik ses sistemini ele geçirenler yakalanamadı ancak konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak müftülüğü göreve çağıran CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkında soruşturma başlatıldı. Özdemir gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Özdemir hakkında, 'basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan dava açıldı. 2020 yılının aralık ayında görülen karar duruşmasında 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi, Özdemir hakkında beraat kararı verdi.

Mahkeme savcısı, bu kararı istinafa taşıdı. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi, 'eksik soruşturma ve inceleme olduğu' gerekçesiyle yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.