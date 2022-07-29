Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Baerbock'tan ortak basın toplantısı: "Osman Kavala’yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz, fonluyorsunuz"

29 Temmuz 2022 Cuma, 20:58

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenlediği Alman mevkidaşı Annalena Baerbock'a Osman Kavala konusunda tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Kavala konusunu Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz" dedi.

Çavuşoğlu, Baerbock ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından iki ülkenin Dışişleri Bakanları kameraların karşısına geçip açıklamalarda bulundu.

Osman Kavala ile ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Avrupa İnsan Hakları kararları doğru bende parlamenter meclisinin iki sene başkanlığını yaptım. Ortak değerler var, savunduğumuz değerler var. Ama sorunsuz bir ülke de yok. Elbette Kavala davası hakkındaki yorumları kendi yorumlardır. Herkes düşüncesini söyleyebilir. Ama Sayın Baerbock çıkıp Yunanistan’dan geldi. Çıkıp da yine basının önünde 14 yıldır uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını hatırlatsaydı, daha çok saygı duyardım. Çünkü 14 senedir orada yaşayan Türk Halkının haklarındaki kararlar uygulanmıyor" dedi.

ALMANYA: KAVALA KARARINI UYGULAYIN

Alman Dışişleri Bakanı, açılış konuşmasında bundan 70. yıl önce kurulan Avrupa Konseyi’nin tüm üye ülkelerde haksızlığa uğrayan bireylerin haklarının güvence altına alınmasını temel aldığını anımsatarak, “Benim Dışişleri Bakanı olarak görevim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasını sağlamak. Osman Kavala’nın özgür bırakılması da buna dahil” açıklamasını yaptı.

Baerbock, “Zor dönemlerde bu konuları ifade etmek kolay değil ama zor da olsa bunları dinlememiz gerekiyor” dedi.

Çavuşoğlu, Baerbock’un sözlerine, kendisine sorulan farklı bir soruya yanıt verirken karşılık verdi. Almanya, Yunanistan ve Fransa’nın da aralarında olduğu birçok Avrupa ülkesinin AİHM kararlarını uygulamadığını kaydeden Çavuşoğlu, “Eğer Sayın Bakan, Yunanistan’da basın toplantısında, Batı Trakya Türkleri’nin haklarını içeren AİHM kararını 14 senedir uygulamadığını hatırlatsaydı kendisine daha fazla saygı duyardım” dedi.

Çavuşoğlu, Almanya’nın da 2016’da alınan AİHM kararını uygulamadığını kaydederek, “Sayın Baerbock, ‘benim ülkem Almanya da AİHM kararlarını uygulamıyor 6 senedir’ dese kendisinin görüşlerine daha fazla saygı duyardım” dedi.

Kavala konusunun Türkiye’ye karşı siyasi bir amaçla kullanıldığını belirten Çavuşoğlu, “Niye sürekli Osman Kavala konusunu gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Osman Kavala’yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz, fonluyorsunuz. Gezi olaylarında ne kadar fonlandığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

OSMAN KAVALA VE YUNANİSTAN KONUSU

"Fransa’da İnsanlar Hakları Mahkemesinin kararları var. Aynı şekilde bu 2011’den bu yana 11 yıldır uygulanmıyor, bu işkence ile ilgili bir şey. Gelelim Norveç’e Avrupa Birliği üyesi değil ama Avrupa Konseyi üyesi. Çocuklara ilişkin sosyal haklarıyla ilgili, çocukların ve kadınların haklarına hepimiz önem veriyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı uygulanmıyor. Almanya’ya gelelim. Almanya’da Warner Almanya davası var. Bu karar neyle ilgili hapishanede insanlıkdışı davranışlar ve işkence. Hangi yılda bu mahkeme kararı aldı. 2016 yılında bu karar alındı. Sayın Baerbock Almanya’da İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarını uygulamıyor dese kendilerinin görüşlerine daha fazla saygı duyarım" diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti:

Peki bütün bu mahkeme kararları diğer ülkelerde de var. Bunlar uygulanmazken, niye bir tek kişi, elbette insan hakları mahkemesine bizim her bir vatandaşımızın iç hukuk yolu tüketildikten sonra başvuru hakkı vardır. Bu Osman Kavala içinde geçerlidir, A ve B ismi içinde geçerlidir. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin aldığı serbest bırakma kararını uygulamıştır. Ama başka suçlardan dolayı tutukluluğu devam etmiştir. Nitekim farklı suçlamalardan dolayı bir ceza almıştır. Şimdi içerde de sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi değil, Anayasa Mahkemesi dahil iç hukuk yolu içinde hiyerarşi içinde tüm mahkemelere başvurabilir. Mahkemelerin kararlarına herkesin saygı duyması lazım.





"YUNANİSTAN’A HATIRLATMAZKEN NİYE KAVALA KONUSUNU SÜREKLİ OLARAK GÜNDEME GETİRİYORSUNUZ"

Buna itirazı olanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gider. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye’de iç hukuk yolu tüketilmeden bir karar alıyorsa, özellikle de bunu İstanbul Sözleşmesini iptal ettiği için Türkiye diye bir atmosfer oluşuyor çerçevesinde yapıyorlarsa o zaman bu siyasi bir karar olur. Bu kadar karar uygulanmazken, Yunanistan’dan geldiniz. Bunları Yunanistan’a hatırlatmazken niye Osman Kavala konusunu sürekli olarak gündeme getiriyorsunuz. Çünkü Osman Kavala’yı Türkiye’yi aleyhine kullanıyorsunuz, fonluyorsunuz. Gezi olaylarında ne kadar fonlandığını biliyoruz. Sizlerin ne kadar destek verdiğinizi biliyoruz. O nedenle Osman Kavala konusunu sürekli gündemde tutuyorsunuz.

“BU KONULARDA ÇİFTE STANDARDA DÜŞMEDEN, İKİ YÜZLÜLÜK YAPMADAN OTURUP KONUŞALIM”

Konuşmasını sürdüren Bakan Çavuşoğlu, “Avrupa Konseyi Bakanlar Konseyi toplantılarında oylamalar olurken, tüm ülkeleri arayıp hatta bazı ülkeler sizin onları tehdit ettiğinizi de söyledi. Niye Almanya tek başına bu işin peşine düşüyor da, tüm ülkeleri de tek tek arıyor, Türkiye’nin oradan atılması için çaba sarf ediyor. Başka mahkeme kararları da var, hepsinin örneklerini verdim, daha da çok verebilirim. O nedenle bu konularda çifte standarda düşmeden, iki yüzlülük yapmadan oturup konuşup ne olduğunu ve hukuk çerçevesinde neler yapılması gerektiğini de biz Türkiye olarak konuşmaya hazırız” diye konuştu.