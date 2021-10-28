Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi açıklaması: Bavullarını toplamaya başlayanlar olmuş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tutuklu iş insanı Osman Kavala için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına uyularak serbest bırakılması yönünde açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçisi hakkında konuştu.

"10 büyük elçinin yaptığı açıklama kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımız büyükelçilerin sınır dışı edilmesi için çalışmaları başlat dedi. Biz bunların hazırlıklarını yaptık. Ülke ve milletin kabul edemeyeceği bir davranışta bulundular. Viyana Sözleşmesine göre bu bizim hakkımızdır. Cumhurbaşkanımızın Eskişehir konuşmasında sonra bir panik başladı. Ne olacak diye bize soranlar oldu. Biz Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası gerekli hazırlıklarımızı yaptık, kabineye sunacaktık. Hazırlıklarımızdan da haberdar olan, bavullarını toplamaya başlayanlar da olmuş. Bu açıklamayı yapanlar bunu nasıl düzeltebiliriz arayışına girdiler."