Çavuşoğlu’ndan tahıl sevkiyatı mesajı: Sürecin sorunsuz devam etmesini diliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl sevkiyatına ilişkin " Sürecin kesintisiz ve sorunsuz devam etmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:10
Çavuşoğlu’ndan tahıl sevkiyatı mesajı: Sürecin sorunsuz devam etmesini diliyoruz
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna tahılının sevkiyatı hakkında açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından bir açıklama yaparak "Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli sevkiyatı kapsamında ilk gemi Ukrayna’dan yola çıktı. Sürecin kesintisiz ve sorunsuz devam etmesini diliyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Mutabakatın, ateşkes ve kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Tahıl Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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