Çay ocağına silahlı saldırı soruşturmasında yeni gelişme!

İzmit ilçesine bağlı Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki çay ocağında 11 Şubat günü saat 17.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; S.A. pompalı tüfekle çay ocağına ateş etti. Saçmaların isabet ettiği çay ocağı sahibi Burak E.A. ve Y.C. yaralandı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLAMA KARARI

Olayın ardından kaçan S.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.