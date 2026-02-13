Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çay ocağına silahlı saldırı soruşturmasında yeni gelişme!

Çay ocağına silahlı saldırı soruşturmasında yeni gelişme!

13.02.2026 09:05:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Çay ocağına silahlı saldırı soruşturmasında yeni gelişme!

Kocaeli'nde çay ocağındaki 2 kişinin pompalı tüfekle vurulduğu saldırının şüphelisi S.A., tutuklandı.

İzmit ilçesine bağlı Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki çay ocağında 11 Şubat günü saat 17.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; S.A. pompalı tüfekle çay ocağına ateş etti. Saçmaların isabet ettiği çay ocağı sahibi Burak E.A. ve Y.C. yaralandı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLAMA KARARI

Olayın ardından kaçan S.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlgili Konular: #kocaeli #tutuklama #silahlı saldırı #çay ocağı

İlgili Haberler

Bursa'da dehşet! Kahvehane çıkışı silahlı saldırıya uğradılar: 2 yaralı
Bursa'da dehşet! Kahvehane çıkışı silahlı saldırıya uğradılar: 2 yaralı Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kahvehaneden çıkan 2 kişi, araçlarına binmek üzereyken seyir halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu vurularak ağır yaralandı.
Şişli’de tekel bayisine silahlı saldırı!
Şişli’de tekel bayisine silahlı saldırı! Şişli'de araçla tekel bayi önüne gelen kapüşonlu ve maskeli saldırgan, içeride bulunan Ozan A. ve Ensar D.’ye silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında sandalyeyi kalkan yaparak saldırıdan kendini korumaya çalışan 2 kişi yaralandı. Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Başkentte esnafa silahlı saldırı: Yaralılar var!
Başkentte esnafa silahlı saldırı: Yaralılar var! Altındağ ilçesi Ulus semtinde yer alan Çantacılar Sokak'ta çıkan silahlı kavgada, esnaf ve oğlu yaralandı. Şüpheli şahısların, polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.