Çay ocağında silahlı saldırıya uğradı: Hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Osman Ç., otogardaki çay ocağında oturan husumetlisi Muzaffer Ece'yi (61) tabancayla vurarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 17:31
Çay ocağında silahlı saldırıya uğradı: Hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news

Olay, saat 15.00 sıralarında Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki Gölcük Otogarı'nda meydana geldi.

Osman Ç., otogardaki çay ocağında oturan husumetlisi Muzaffer Ece'ye tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçtı. Ece yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muzaffer Ece sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ece, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Saldırgan Osman Ç. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu Başiskele ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.


kocaeli haberleri çay ocağı haberleri Otogar haberleri silah haberleri

İlgili Haberler

Uzun namlulu silahla havaya ateş açarak dehşet saçtı

Uzun namlulu silahla havaya ateş açarak dehşet saçtı
Kars’ta uzun namlulu silah ele geçirildi

Kars’ta uzun namlulu silah ele geçirildi
Bolu'da sitenin otoparkında silahlı gasp: 4 tutuklama

Bolu'da sitenin otoparkında silahlı gasp: 4 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Demirtaş’ın mektup göndereceği iddia edilmişti: Avukatlarından açıklama geldi

Demirtaş’ın mektup göndereceği iddia edilmişti: Avukatlarından açıklama geldi
Şarkıcı Kurtuluş Kuş’tan kötü haber

Şarkıcı Kurtuluş Kuş’tan kötü haber
AKP-MHP arasında 'DEM' krizi: DEM kazanırsa affetmeyiz

AKP-MHP arasında 'DEM' krizi: DEM kazanırsa affetmeyiz
Korkunç kaza: Kocaeli’de 1 yaşındaki çocuk 3. katın balkonundan düştü!

Korkunç kaza: Kocaeli’de 1 yaşındaki çocuk 3. katın balkonundan düştü!
İmamoğlu, Erdoğan'a seslendi: ‘O iş bitti kardeş’

İmamoğlu, Erdoğan'a seslendi: ‘O iş bitti kardeş’
Hatay’da tarihi keşif: Altyapı çalışmasında lahit ortaya çıktı!

Hatay’da tarihi keşif: Altyapı çalışmasında lahit ortaya çıktı!
CHP’liler Ankara’da saha izlenimlerini anlattı, hedeflerini açıkladı: Rekor bekleniyor

CHP’liler Ankara’da saha izlenimlerini anlattı, hedeflerini açıkladı: Rekor bekleniyor
Elazığ’da anaokulu öğrencilerinin yemeğini kız meslek liseliler hazırlıyor

Elazığ’da anaokulu öğrencilerinin yemeğini kız meslek liseliler hazırlıyor