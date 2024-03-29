Çay ocağında silahlı saldırıya uğradı: Hayatını kaybetti!
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Osman Ç., otogardaki çay ocağında oturan husumetlisi Muzaffer Ece'yi (61) tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, saat 15.00 sıralarında Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki Gölcük Otogarı'nda meydana geldi.
Osman Ç., otogardaki çay ocağında oturan husumetlisi Muzaffer Ece'ye tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçtı. Ece yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Muzaffer Ece sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Ece, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Saldırgan Osman Ç. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu Başiskele ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
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