Kars’ta uzun namlulu silah ele geçirildi
Kars’ta seçim öncesinde KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda uzun namlulu tam otomatik silah ele geçirildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yasadışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonlar devam ediyor.
KOM ekiplerince kent merkezinde 1 işyeri ve 1 ikametgaha operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 uzun tam otomatik namlulu silah, 1 av tüfeği, 1 şarjör ve 45 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak M.S.C. (35) ve M.M.Y. (30) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında 6136 sayılı 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.
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