Kars’ta uzun namlulu silah ele geçirildi

Kars’ta seçim öncesinde KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda uzun namlulu tam otomatik silah ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 14:36
Kars’ta uzun namlulu silah ele geçirildi
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Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yasadışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonlar devam ediyor.

KOM ekiplerince kent merkezinde 1 işyeri ve 1 ikametgaha operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 uzun tam otomatik namlulu silah, 1 av tüfeği, 1 şarjör ve 45 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.S.C. (35) ve M.M.Y. (30) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında 6136 sayılı 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.


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