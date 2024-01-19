Çay ocağının çatısını onarırken 3 metreden düştü!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, tadilat için çay ocağının çatısına çıkan Erol B. (46), 3 metreden düşerek yaralandı.
Player Alanı
Burhaniye Mahallesi, Prof. Dr. Ahmet Necdet Sezer Sokak'ta bulunan spor salonunun bahçesindeki çay ocağında çatıya çıkan işletme sahibi Erol B., onarım yaparken dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erol B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezeravcı ile ilgili çarpıcı iddia
- Erdoğan'dan Şimşek'e talimat!
- Hafize Gaye Erkan sessizliğini bozdu
- 'Concon'lu yoruma yanıt gecikmedi!
- Erdoğan’ın vicdanına yazılan dilekçe
- Komiser ailesini katletti ardından intihar etti!
- Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü: İstikbal göklerdedir
- 'Giderlerse gitsinler' demişti...
- 'Bu olaydan sonra kılını kıpırdatmaz'
- İktidarda Gaye Erkan sessizliği...