Çay ocağının çatısını onarırken 3 metreden düştü!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, tadilat için çay ocağının çatısına çıkan Erol B. (46), 3 metreden düşerek yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 19:27
Çay ocağının çatısını onarırken 3 metreden düştü!
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Burhaniye Mahallesi, Prof. Dr. Ahmet Necdet Sezer Sokak'ta bulunan spor salonunun bahçesindeki çay ocağında çatıya çıkan işletme sahibi Erol B., onarım yaparken dengesini kaybederek, yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erol B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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