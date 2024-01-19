Reklam tabelası asarken 2 işçi ölmüştü... Feci olayda yeni gelişme!
İzmir'de reklam tabelası asmak için çıktıkları plazanın 10'uncu katından vinç zincirinin kopması sonucu düşen 2 işçinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Olay, 18 Ocak'ta Bayraklı ilçesi Şehit Fethi Sekin Caddesi'ndeki bir plazada meydana geldi. Reklam ajansında çalışan evli, 1 çocuk babası Halil Gül (34) ile evli, 2 çocuk babası Hüsnü Akan (35) tabela asmak için vinçle plazanın 10'uncu katına çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle vincin zinciri koptu. Akan ile Gül, bindikleri sepetle metrelerce yükseklikten düşüp yaralandı. Durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine gelen ambulansla Akan, Bayraklı Şehir Hastanesi'ne, Gül ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından vinç işletmesinin sahibi E.P. ve vinç operatörü F.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gül ve Akan'ın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından dün teslim alınıp toprağa verildi.
Polisteki işlemleri sonrası dün akşam adliyeye sevk edilen vinç işletmesinin sahibi E.P. ve vinç operatörü F.Y., tutuklandı.
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