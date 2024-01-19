Metal tesisinde 34 kaçak işçi yakalandı: İşyeri sahibine 1,5 milyon lira ceza

Manisa'da metal sanayi tesisine ait 2 ayrı işyerinde, ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 34 kişi yakalandı. İşyeri sahibi T.S.'ye, kaçak işçi çalıştırdığı gerekçesiyle 1,5 milyon lira ceza uygulandı.

DHA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 16:59
Metal tesisinde 34 kaçak işçi yakalandı: İşyeri sahibine 1,5 milyon lira ceza
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bugün Yunusemre ilçesinde faaliyet gösteren işletmeye ait 2 ayrı işyerinde, savcılığın talimatıyla yapılan aramada 34 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenlerin sınır dışı işlemlerine başlandı. İş yerinin sahibi T.S.'ye ise izinsiz işçi çalıştırarak 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle 1,5 milyon lira idari para cezası kesildi.


Manisa İşçi afgan

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