'Çay soğuk' dediği için müşterisini öldüren şahıs hakkında yeni gelişme
Konya'da 14 Ağustos 2021'de seyyar çaycı Muhammet İlhan, 'çay soğuk' dediği için müşterisini öldürdü. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirtti.
Konya'da çayın soğuk geldiği iddiasıyla çıkan tartışmada müşterisi emlakçı 33 yaşındaki Emel Göçer'i tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan seyyar çaycı 35 yaşındaki Muhammet İlhan için mahkemenin Adli Tıp Kurumu'ndan istediği raporda, sanığın akıl sağlının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.
Olay, 14 Ağustos 2021 günü saat 13.30 sıralarında, Meram ilçesi Konya- Antalya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'da emlakçılık yapan Emel Göçer, 2 kadın arkadaşı ve 3 kız yeğeniyle birlikte 2 araçla Antalya'ya tatile giderken yolda durup, seyyar çaycıdan gözleme ve çay istedi.
Göçer ve yanındakiler, ilk çaylarını içtikten sonra tekrar çay istedi. Göçer'in ikinci gelen çayın soğuk olduğunu belirtmesi üzerine seyyar çaycı Muhammet İlhan, iddiaya göre, "Hava sıcak bu havada sıcak çay mı içilir?" dedi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Arbede sırasında çay semaveri devrildi. İlhan 40 metre uzaklıktaki dükkanında bulunan tabancayı alıp, geri döndü ve Göçer'in başına tek el ateş etti. Yaralanan Emel Göçer, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı. Gözaltına alınan Muhammet İlhan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
OTOPSİ RAPORUNDA YAKIN MESAFE ATIŞI ÇIKTI
Olayla ilgili hazırlanan iddianamede yer alan otopsi raporuna göre Emel Göçer’in, mermi çekirdeği yarasının bulgularından yakın mesafe atışı sonucu iç ve dış kanama nedeniyle öldüğü belirtildi. İddianamede, Muhammet İlhan için 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'tehdit' suçundan ise 4 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası istendi.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Muhammet İlhan, ilk duruşmasındaki ifadesinde kendisinin raporu bulunduğunu belirterek, ''Ben biraz rahatsızım. Çocukken geçirdiğim menenjit hastalığı yüzünden yüzde 60 engelli raporum var. Bunlar gelip çay istediler. Arabaya baktım, bunlara baktım, tekin ayak değiller deyip kovaladım. Bunlara 'Gidin babam yok' dedim. Onlar orayı karıştırmaya gelmişler. Annemi dövmüşler bunlar. Para istemişler. Silah babama ait, dolabın içerisindeydi. Bana 'Çay getir' dediler. Ben de güzelce çayı verip döndüm. Beni çağırdılar, gözleme isteyip sonra iptal ettiler. Çay soğuk deyip orayı karıştırdılar. Anneme küfrettiler, erkek şahıs bana tokat attı. Olayın şokuyla ben fazla bir şey hatırlamıyorum" dedi.
AKIL SAĞLIĞI YERİNDE RAPORU GELDİ
Dün görülen duruşmaya Muhammet İlhan, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, önceki duruşmada İlhan hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan 'akıl ve ruh sağlığı' ile ilgili raporun geldiğini duyurdu. Heyet, raporda, akıl sağlının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiğini açıkladı.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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