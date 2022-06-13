Suna Bingöl, evli olduğu erkek tarafından boğularak öldürüldü: Kıskandım, sinir krizi geçirip öldürdüm

13 Haziran 2022 Pazartesi, 17:22

Suna Bingöl, 15 Mayıs'ta Van'da, kendi evinde, evli olduğu erkek tarafından katledildi. Suna Bingöl'ün ağabeyi Bekir Bingöl, kardeşinin evliliğinin başından beri şiddete maruz kaldığını ve ölüm tehditleri aldığını belirtti. Ağabey Bingöl, failin iyi hal indirimi olmadan hak ettiği cezayı almasını istiyor.

Cumhuriyet'e konuşan Bingöl, kız kardeşinin evliliğinin başından itibaren sözlü ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığını ve son zamanlarda üst üste darp edildiğini hatırlattı.

"FAİL, POLİSİ ARAYIP İTİRAF ETMİŞ"

Kardeşinin altı yıl önce görücü usulü evlendiğini ve özellikle son zamanlarda ölüm tehditleriyle baş etmek zorunda bırakıldığını söyleyen Bingöl, "Öldürmeden 1-2 gün önce de boğazını sıkmıştı kardeşimin. Olay gününe kadar aynı evde yaşadılar. Bu cinayetin azmettirenleri de var, katilin annesi ve yengesi. Sürekli kardeşimi kıskanıyorlardı. 'Gelinliğinle girdin, anca kefeninle çıkarsın' diyorlardı. Kardeşimi eliyle boğarak öldürdü" ifadelerini kullandı.

Olay günü, Yunus P.'nin, sabah saatlerinde kardeşi Suna'yı boğarak öldürdüğünü belirten Bingöl, eve gittiklerinde polisi kapıda gördüklerini ve failin polisi aradığını öğrendiğini söyledi. Polislerin kendilerine, 'Başınız sağ olsun' dediklerinde, kardeşinin öldüğünü anlayan Bingöl, şu an failin tutuklu yargılandığını ve otopsi raporunu beklediklerini aktardı.

"BOŞANIRSAN KARDEŞLERİNİ ÖLDÜRÜRÜM"

Davayı takip eden avukatlardan biri olan Avukat Hatice İlci, Suna Bingöl'e iftira atılmaya çalışıldığını ve failin cinayetten önce Suna'ya "Boşanırsan kardeşlerini öldürürüm" dediğini belirtti. Suna Bingöl'ün üzerinde darp izlerinin de olduğunu söyleyen İlci, konuşmasına şu şekilde son verdi:

"Ölüm sabah 07.00 gibi gerçekleşmiş ancak 10.00 gibi ihbar edilmiş. Fakat bu bilgiler adli tıp raporunun gelmesiyle netleşecek. Failin ifadeleri bunlar. İfadesinde de 'kıskandım, başka bir erkekle mesajlaşmalarını yakaladım, sinir krizi geçirip öldürdüm' diyor. Dosyada kısıtlılık kararı var, savcı incelettirmiyor..."