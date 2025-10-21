Çay üreticisi darboğazdayken... Rize'de AKP'nin il başkanına milyonluk hibe verildiği ortaya çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Rize'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında ayırdığı 131 milyon 395 bin liralık yatırım desteği kapsamında 6 proje hibeye hak kazandı.

Hibe almaya kazananlar arasında AKP'li eski Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kâhya ve AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer’in şirketi Pekmezli Çay Sanayi de yer aldı.

Hibeye hak kazanan projeler için yatırımcılarla sözleşme imzalama süreci Rize Valiliği’nde İl Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Selda Dalgıç öncülüğünde yapılıyordu. Ancak AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in sözleşmesini İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç ile bir restoranda imzaladığı da il müdürlüğünün internet sayfasına yüklenen fotoğraflara yansıdı.

Tarım Kredi Kooperatifi’nin Katmer'in şirketi Pekmezli Çay Sanayi'nden 24 milyon 740 bin liralık çay aldığı bildirilmişti.

Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, Doğu Karadeniz’de özel sektöre ait 374 yaş çay fabrikasından 223’ünün finansman sıkıntısı nedeniyle kapandığını açıklamıştı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise Tarım Kredi Kooperatifi’nin depoları dolu olmasına rağmen Katmer’in firmasından çay alımı yaptığını, bu alım için bankadan kredi çekildiğini öne sürmüştü.

"ALGI OLUŞTURULUYOR"

Yılmaz Katmer ise yerel bir televizyon programında iddiaları reddederek, “Bu bilgiyi kimden alındığını bilmiyorum ama maksatlı bir algı oluşturuluyor. 2022 yılından beri Tarım Kredi Kooperatifi’ne çay satıyorum. İl başkanlığı görevime 7 Ağustos 2024’te başladım. Tüm süreç yasal ve şeffaf. Asla akçeli işlerde, haramda, milletimizin yüzünü kızartacak bir olayda bulunmam” dedi.

Katmer ayrıca Mahmut Tanal ve bazı medya kuruluşları hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.