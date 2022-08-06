Çayda kaybolan Eyyüp hemşire 57 gündür aranıyor

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:22

Pervari ilçesi Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda 11 Haziran'da piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi. Bu sırada gruptan bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi.

ÇAYDA KAYBOLDU

Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Eyyüp Güneş'i arama çalışmalarında ise 57'nci güne girildi. Bazı yerlerde su seviyesinin düşük olması nedeniyle iş makineleriyle arama yapıldı.

Şu ana kadar izine ulaşılamayan Güneş, Elazığ, Adana, Hakkari, Bitlis ve Van'dan gelen 140 kişilik ekip tarafından debinin yüksekliği ve zorlu doğa şartlarına rağmen arama çalışmaları sürdürülüyor.