Yayınlanma: 21.04.2025 - 09:22

Güncelleme: 21.04.2025 - 09:22

ÇAYKUR 1.500 işçi alımımında bekleyiş sürüyor. Farklı illerde yapılacak alımlara müracaat etmek isteyenler başvuru şartlarını ve tarihlerini merakla bekliyor. Peki, ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR branş dağılımı belli oldu mu?

ÇAYKUR MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Çaykur 1500 işçi alımı başvurularında başvuru tarihleri ve güncellenen şartların önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Çay eksperi, beden işçisi, teknik kariyerli lise mezunu işçi, engelli mevsimlik işçi ve eski hükümlü işçi istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personel sayısının en fazla Rize'de olması bekleniyor.