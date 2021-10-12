ÇAYKUR 2 yıl dökme çayı özel şirketlere maliyetinin altında sattı

12 Ekim 2021 Salı, 11:46

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Rize’de düzenlediği basın toplantısında üreticilerin protesto ettiği kota uygulamasını savundu. Alim, “Ben de çayımın 100-200 kilosunu ancak devlete verebildim. Geriye kalan çayı özel bir fabrikaya verdim" dedi.

Alim'in bu yöndeki açıklamalarına CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan sert tepki geldi. "ÇAYKUR aile şirketiniz değil!" diyen Bekaroğlu, "Sayın Genel Müdürün, kardeşi AKP il başkanı olmasının dışında hangi özelliğine istinaden bu göreve getirildiğini bilmiyorum. Ama Sayın Genel Müdürün iki yıldır kuru çayı dökme olarak maliyetinin altında fiyata en güçlü birkaç özel sektör firmasına satarak ÇAYKUR’u zarara uğrattığını biliyorum. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen bu satış işlemleri yoluyla millete ait yaklaşık 200 milyon TL, bu özel sektör firmalarına aktarılmıştır" açıklamasında bulundu.

Genel Müdür Alim'in açıklamalarını 'aciziyetin itirafı' olarak değerlendiren Bekaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:

"Sayın Genel Müdür, açıklamasında özel çay firmalarına ilk satış işleminin 2018 yılının sonunda yapıldığını ifade etmektedir. Oysa kamuoyundaki bilgi; ilk satışın, yönetim kurulunun aldığı karara istinaden 2020 yılı başında yapıldığı şeklindedir. Dökme çay satışına 2018 yılında başlandığı ilk kez açıklanmaktadır. Bu bir dil sürçmesi midir yoksa bu yanlış uygulamanın örtbas edilmesi için kullanılan bilinçli bir ifade midir? Sayın Genel Müdür, 18-19 TL’ye çay satmadığını, 22,40 ve daha yukarı fiyatlardan çay satışı yaptığını ifade ederek, isteyen herkesin faturaları görebileceğini belirtmektedir. Ben 18-19 TL’ye çay satıldığını söylemedim, maliyetin altında fiyata satıldığını söylüyorum ve bu iddiamın arkasındayım. Sayın Genel Müdür, özel sektör firmalarına satış yapılmasına dair yönetim kurulu kararı ile birlikte söz konusu faturaları derhal yayınlamalıdır. Hangi firmaya hangi tarihte hangi fiyattan çay satıldığını kamuoyuna açıklamak, kamu adına yöneticilik yapan Sayın Genel Müdürün boynunun borcudur. Böylece halkımız, kendi cebinden alınan 200 milyon TL’nin hangi firmalara hangi miktarlarda aktarıldığını öğrenmiş olacaktır. Aksi halde Sayın Genel Müdür, kamu görevlisi olarak millete hizmet etmek yerine, birkaç özel sektör firmasının haksız kazanç sağlamalarının aracısı olarak hatırlanacaktır."

ACZİYETİN İTİRAFI