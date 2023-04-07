ÇAYKUR’un 1365 mevsimlik işçi kadrosuna rekor başvuru!

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 12:18

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 12:18

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (ÇAYKUR) Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun’daki fabrikalarında istihdam edilmek üzere bin 365 mevsimlik işçi alımı için başvurular önceki gün sona erdi.

İŞKUR Rize İl Müdürlüğü yetkilileri, 1365 mevsimlik işçi kadrosu için 38 bin 763 kişinin başvurduğunu açıkladı.

"İŞSİZLİK SORUNUNU BİR KEZ DAHA GÖRDÜK"

CHP Rize İl Başkanı Tahsin Kanbur, kentteki işsizliğe dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Her yıl ÇAYKUR'da zarar açıklayan AKP iktidarının 20 yılda Rize’yi ve ülkemizi getirdiği durum bu. Daha çok işsizlik, daha çok yoksulluk, daha çok açlık. 'İşsizliği azalttık' diyen sayın hemşerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, kendi memleketi Rize'de ÇAYKUR’a alınacak bin 365 mevsimlik işçi kadrosuna 38 bin 763 yurttaşın başvurduğunu umarım görür, ona göre konuşur. Biz, ÇAYKUR’da çalışan 9 bin 200 mevsimlik işçi kardeşimize kadro sözümüzü asla unutmayacağız. AKP iktidarının yarattığı işsizlik sorununu Rize'de bir kez daha gördük. Ama söz; Bay Kemal, ülkemizdeki ve Rize'mizdeki işsizlik sorununu çözecek. Bu da bizim sözümüz."

NE OLMUŞTU?

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, geçen ay düzenlediği basın toplantısında, 2023 yılı yaş çay alamı sezonu öncesi, kurumdan emekli olan 400 işçinin yerine bin 365 mevsimlik işçi alacaklarını duyurmuştu. Bin 365 mevsimlik işçi alımıyla ilgili başvurular ise, önceki gün sona ermişti.