Çeçioğlu: Desteklerinizi esirgemeyin

03 Aralık 2021 Cuma, 06:20

Sarıboğa ailesi ile buluşan Başkan Çerçioğlu, SMA’lı çocuğu olan ailelerin yaşadıkları sıkıntıları yakından bildiklerini söylerek “Haydi, Alparslan’a destek verelim” çağrısı yaptı. Ziyarette anne Habibe Sarıboğa ve baba Ömer Sarıboğa, Alparslan bebeğin tedavisi için şimdiye kadar gerekli tutarın yüzde 7’sinin karşılandığını tedavi için 2 milyon 156 bin dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı. Alparslan çifti, kendilerine destek veren Çerçioğlu’na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu, SMA’lı çocukların tedavi sürecinin çok masraflı ve zor olduğunu, bu çocuklara ve ailelerine gereken desteği her zaman vermeye devam edeceklerini ifade ederek hayırseverlerin Alparslan için duyarsız kamamasını istedi.