‘ÇEDES projesi anayasaya aykırı’

Yayınlanma: 18.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.07.2023 - 04:00

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, söz konusu projenin anayasaya aykırı olduğunu belirterek, “Projenin Cumhuriyet değerlerine hassas İzmir ve Eskişehir’de başlatılması dikkat çekici. Bu açıkca Cumhuriyet değerlerine savaş açılmasıdır. Bu projenin amacı toplumu dönüştürmek” dedi. Yücel, göreceli konularda din görevlilerinin çocuklara eğitim vermesinin tehlikeli olduğunu vurgulayarak “Bunlar derslere girmeyecek, Ama gelen cevap, okul dışında bu din görevlilerinin manevi danışman altında genç nesilleri eğiteceklerini gösteriyor. Okul dışında olması denetimden uzak, suistimale açık hale getirilmesidir” ifadelerini kullandı. Yücel, projenin “FETÖ’nün abla-abi modeline benzediğini” belirtti.