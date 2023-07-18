‘ÇEDES projesi anayasaya aykırı’
CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesine ilişkin CİMER’e dilekçe verdi. Yücel’in dilekçesine MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’den gelen cevap da müftülüklerden görevlendirmelerin yapıldığı ancak “Diyanet tarafından herhangi bir atama söz konusu olmadığı” belirtildi.
CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, söz konusu projenin anayasaya aykırı olduğunu belirterek, “Projenin Cumhuriyet değerlerine hassas İzmir ve Eskişehir’de başlatılması dikkat çekici. Bu açıkca Cumhuriyet değerlerine savaş açılmasıdır. Bu projenin amacı toplumu dönüştürmek” dedi. Yücel, göreceli konularda din görevlilerinin çocuklara eğitim vermesinin tehlikeli olduğunu vurgulayarak “Bunlar derslere girmeyecek, Ama gelen cevap, okul dışında bu din görevlilerinin manevi danışman altında genç nesilleri eğiteceklerini gösteriyor. Okul dışında olması denetimden uzak, suistimale açık hale getirilmesidir” ifadelerini kullandı. Yücel, projenin “FETÖ’nün abla-abi modeline benzediğini” belirtti.
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