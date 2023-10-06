ÇEDES tepkisi: İmamların okullarda ne işi var?

Yayınlanma: 06.10.2023 - 16:01

Güncelleme: 06.10.2023 - 16:01

Laik eğitime karşı olarak ÇEDES uygulamasının hayata geçirildiğini belirten Güler, “Hocaların vaizlerin eğitim sisteminin içerisine dahil olmalarının karşısındayız. Çünkü orada ‘Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum’ diyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerinin imamlar, vaizler tarafından verilmesine biz karşıyız. Çünkü okullar öğretmenlerindir. Öğretmenler de bu eğitimleri almış insanların, okullarda bu eğitimi almış insanların gençlere, çocuklara, küçük yaştan itibaren laik bilimsel eğitimi vermeleri amacıyla alıyorlar. Bunları vermeleri gerekiyorken biz değerlerimizin ne olduğu konusunda bir sürü soru işareti oluşuyor kafamızda ‘Acaba imamın, vaizin vereceği değerler nedir?’ diye. Halbuki bizim öğretmenlerimizin verdiği eğitim, bilimsel eğitim, Türkiye Cumhuriyeti’nin zaten kurduğu eğitim sisteminin içerisinde bilimsel eğitim, ön plandadır. Bunları vermeleri gerekirken acaba değerleri nedir diye düşünüyoruz. O yüzden biz ÇEDES’e karşıyız. İlkokuldan başlayarak bu çocukların eğitimcilerin bilmediği bir yere doğru yönlendirmelerine karşıyız. Okullar öğretmenlerinindir. Atanamayan öğretmen varken zaten devletten maaşını alan imamların vaizlerin okullarda olmasına ve eğitime katılmasına karşıyız” diye konuştu.



"EŞİT TEMSİLDEN YANAYIZ"

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin yaptığı çalışmalardan bahseden Güler, “Laik ve Cumhuriyete inanan, Atatürk devrimlerine inanan kadınlarız biz. Böyle kadınların kurduğu bir derneğiz.1949 yılında kurulmuş kadının güçlenmesiyle ilgili birtakım çalışmalar yapan bir kurum. Bunun içerisinde burs vermek var. Eğitime katılımı, siyasete katılımı, eşit temsili bunun gibi bir sürü özellikleri barındıran bir derneğiz. Güçlü kadınların üniversite mezunu Atatürk’ün devrimlerini de arkalarına alarak kurdukları bir derneğiz. Siyasete katılım, eşit temsil, bizim için çok önemli. Kota sistemine bile karşıyız. Biz eşit temsilden yanayız. Bunun için çok çalışmalarımız var. Tüm partilerimize dolaşıyoruz, eşit temsil olsun diye. Bunlar söylemlerde kalmamalı çünkü birçok parti başkanı bunu söylüyor. Ama biz eylemde de böyle olmasını istiyoruz. Nafaka hakkıyla ilgili çalışmalarımız var. Üniversite okuyan kız çocukları gerçekten çok zor durumda. Biz burs veren bir derneğiz. 2 bine yakın üniversitede okuyan genç kadına burs veriyoruz. Biz eğitime çok önem veren bir derneğiz” dedi.